La Municipalidad de Pimentel coloca cuadrantes en las playas para evitar aglomeración de los bañistas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Leonardo Múñoz

Tras el anuncio del Gobierno de permitir a la población ir a las playas en las provincias de nivel de contagio de la COVID-19 de nivel alto, la Municipalidad Distrital de Pimental, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, colocará 2 mil cuadrantes en sus playas, para garantizar el distanciamiento social entre los bañistas.

El alcalde de este distrito, José Palacios Pinglo, dio marcha atrás con la ordenanza municipal que restringía el ingreso al balneario los fines de semana y optará por la apertura del balneario.

“Tenemos calculado instalar dos mil cuadrantes en la playa. Todo va a ser bien controlado, no habrá accesos a cuatrimotos, no habrá campeonatos de fulbito. No me gustaría abrir el acceso, pero debo cumplir la ley”, dijo.

Cuadrantes y horarios

La autoridad edil informó que estos cuadrantes serán señalizados con estacas y cuerdas que estarán ubicados a lo largo de la ribera de la playa, que va desde la Capitanía de Puerto hasta la zona de restaurantes.

Tras reunirse con el Comando Regional COVID-19, el alcalde Palacios convocó de emergencia a una sesión extraordinaria de concejo, con el fin de modificar la norma municipal que prohibía el acceso, para permitir el ingreso de los bañistas todos los días. Pero en los siguientes horarios: El primer grupo entrará de 8:00am hasta las 12 del mediodía, mientras que el segundo turno será de 2:00 pm a 6:00pm.

El espacio de cada cuadrante será de cuatro metros cuadrados y podrán ingresar hasta cuatro personas por familia.

Palacios Pinglo pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional asignar un número permanente de agentes, para resguardar los tres ingresos a la playa.

“El municipio no cuenta con el número suficiente de serenos para monitorear toda la extensión del balneario”, explicó.

