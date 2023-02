Intento de robo en Trujillo | Fuente: RPP

Un intento de asalto a una agencia bancaria dejó este viernes una persona herida de bala en la cuadra siete de la avenida Nicolás de Piérola, en Trujillo, región La Libertad.

El herido, identificado como Pedro Álvarez, se dedicaba a la venta de desayunos en los exteriores de una clínica cercana.

Según indicaron testigos a RPP Noticias, al menos tres sujetos intentaron ingresar al local del Banco BBVA e iniciaron una balacera con la seguridad del local.

El hecho también dejó impactos de bala en la fachada del banco y en una camioneta.

"Me sorprendí y me he metido debajo del triciclo (...) ha sido como tres a cuatro minutos (de balacera), ellos han estado disparando hacia la dirección del banco", relató un testigo identificado como Faustino Marcelo.

La Policía Nacional del Perú llegó hasta la agencia bancaria y cercó la zona, mientras los clientes del banco brindaban sus testimonios sobre el intento de robo.

