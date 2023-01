Enfrentamientos entre ambulantes, policías y serenos continúan por recuperar los espacios públicos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Tras dos reuniones entre el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén y el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz, para evaluar un plan de reubicación de más de mil ambulantes a un terreno de propiedad del Gobierno Regional, no se llegó a un acuerdo.

La autoridad provincial dijo sentirse traicionado e incluso advirtió que trasladaría al comercio informal hasta la plaza de armas de Centro Histórico para apelar a una nueva decisión de la autoridad regional.

“Traeré a la plaza de armas al comercio informal o afuera del Gobierno Regional para que él (Manuel Llempén) recapacite”, indicó.

Ruiz indicó que ha solicitado en reiteradas ocasiones al Comando Regional Covid-19 que se de en sesión en uso el terreno ubicado en la avenida España; sin embargo, la negativa es constante argumentando que en el lugar se tiene un proyecto en beneficio de la ciudad.

“La respuesta del gobernador es que tiene un proyecto de inversión, pero hasta la fecha, a mi conocimiento: no hay perfil, no hay expediente, no hay financiamiento”, dijo.

El comercio informal sigue representando un dolor de cabeza para la actual gestión municipal, más aún con la cercanía de las fiestas navideñas y de fin de año, y un escenario de incremento en contagios de la COVID-19.

A ello se suma los diversos enfrentamientos que se dan entre los ambulantes y los serenos, quienes hacen denodados esfuerzos por controlar el comercio informal.

Te sugerimos leer