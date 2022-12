Los comerciantes se enfrentaron con palos y lanzando agua a los agentes de Seguridad Ciudadana de Trujillo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Un nuevo enfrentamiento se registró este miércoles entre comerciantes informales y agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Trujillo en las cuadras 8 y 9 del jirón Sinchi Roca, en el intento de cerrar cuatro calles para evitar la aglomeración de vendedores durante la campaña navideña.

Por un lado, los vendedores que colocan sus productos en las veredas y hasta en parte de la pista, generando caos vehicular e impidiendo el libre tránsito desde años, aseguran que la municipalidad no les brinda un lugar alternativo en donde puedan ir a vender sus productos.

Mientras que, por otro lado, desde hace unas semanas, las autoridades ediles aseguraron que el desalojo era inminente porque no se iba a permitir la presencia de los vendedores en las calles durante la campaña navideña.

"No nos han dado una solución, tantos años trabajando para que aunque sea nos reubiquen en algún lugar, pero no nos han reubicado, de la noche a la mañana nos han venido a desalojar y ni siquiera nos han dicho 'tienen un plazo de una semana para que se puedan reubicar a otro lugar'. No nos han dicho nada", aseguró una de las comerciantes.

Los comerciantes aseguran ser tres mil y advierten que permanecerán en el lugar pese al intento de desalojo de las autoridades. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

El intento de desalojo fue ejecutado por agentes de Seguridad Ciudadana; sin embargo, tal era la acción de los ambulantes, algunos de ellos provistos con palos y agua que, con el paso de las horas, los serenos optaron por retirarse del lugar. Un contingente policial también llegó a la zona, pero solo formó un cordón de seguridad, sin intervenir.

"Nos hemos acercado ante el Concejo para poder hablar con el alcalde, para que salga y nos dé una solución, pero no nos ha dado la cara y solamente ante la prensa dice que no vamos a volver a la calle, pues déjenos trabajar nada más, aunque sea por campaña, qué vamos a dar a nuestros hijos", sostuvo una vendedora.

Los ambulantes señalaron que pese a estar empadronados por la municipalidad no se les brinda la oportunidad de trasladarse a otra zona y que el exterminal terrestre Santa Cruz está copado de comerciantes.

Hay que indicar que en el cruce de las calles Sinchi Roca con José María Euguren se colocó una valla para impedir el paso de vehículos. Durante el enfrentamiento, algunos establecimientos optaron por cerrar sus puertas, mientras que en la zona permanecen los ambulantes y hay gran afluencia de personas que se trasladan a comprar al mercado zonal Palermo, ex Mayorista.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Mario Sánchez, señaló que la municipalidad no dará marcha atrás en la recuperación de las calles. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Municipalidad no dará marcha atrás

El gerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Mario Sánchez, indicó que la liberación de las calles ha sido pacífica en todo momento, sin embargo, sindicó a una presunta mafia de personas que lotizan las calles y luego las alquilan a los comerciantes, como los azuzadores del enfrentamiento de con los serenos.

"La oposición de los informales ha sido una constante, más aún cuando se les retiró de la zona a raíz del estado de emergencia. Los actos de violencia se incrementaron porque existirían intereses por la lotización de la vía pública de presuntas mafias. A esto se suman las pérdidas económicas a raíz de la cercanía de las fiestas navideñas, porque no están vendiendo como lo desean", sostuvo.

El funcionario afirmó que no darán marcha atrás y procederá a actuar dentro de los márgenes de la Ley y obtener las garantías para resguardar la integridad de los efectivos de serenazgo.

