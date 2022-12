Músicos trujillanos aseguraron que desde hace ocho meses no han obtenido ingresos en su rubro. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Cientos de artistas en La Libertad participaron de una marcha denominada "Juntos por la Música Trujillo" por el centro histórico de la ciudad para pedir al Gobierno la reactivación de su sector que lleva ocho meses paralizado debido a la pandemia por la COVID-19.

Provistos de sus instrumentos y trajes con los que ofrecen sus shows musicales, los artistas brindaron parte de su repertorio durante su paso por el jirón Independencia. Su primera parada fue en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

"Nosotros somos artistas a nivel nacional y no tenemos ningún registro de artistas, la obligación de generar es por parte de ustedes (Ministerio de Cultura). Necesitamos un registro único de artistas a nivel nacional que generen obligaciones al ministerio y Estado, y derechos a nosotros como personas del arte", sostuvo Carlos Silva, representante de la Asociación de Músicos Trujillanos y director musical de la orquesta "Los Hermanos Silva".

En la movilización también solicitaron apoyo de las autoridades para la reanudación de presentaciones con el aforo reducido.

“Nuestro planteamiento es reanudar shows públicos pero con todas las medidas, con un 40 o 50 por ciento de aforo, algo que ya se está dando en otros países”, señaló Roberto Moreno, cantante de la agrupación "Voces de Oro".

Los músicos realizaron un plantón frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Los artistas conforman una banda de músicos que entonó el himno nacional en los exteriores de la sede de Cultura. Otro de los momento emotivo de la marcha fue la interpretación del tema "Amor Eterno" de Juan Gabriel, en la voz de una joven mariachi.

"Muchos músicos hemos tenido que dejar nuestros proyectos porque no nos alcanzaba el dinero. Yo, por ejemplo, dejé de estudiar", cuenta Lupita.

Señalan que debido a la pandemia y suspensión de eventos artísticos, tuvieron que incursionar en otros rubros, pero no ha sido igual, así lo contó Alex Villacorta de la orquesta "Los Hermanos Villacorta".

"Nos hemos reinventado porque el tema de conciertos virtuales no nos alcanza para pagar a los bancos. Nos hace sentir mal la indiferencia de las autoridades. La verdad que si no estamos juntos en esto no nos van hacer caso. Invito a mis hermanos músicos del país a estar unidos para luchar por nuestro derechos", sostuvo.

Según la Asociación, son cerca de 6 mil los músicos en toda la región afectados por la pandemia.

