Al final del video puede verse que las bailarinas se colocan el tapaboca. | Fuente: Cortesía

Música y baile, sin guardar ningún tipo de distanciamiento social, se observa en un video difundido en las redes sociales de una fiesta social realizada en el caserío Santa Rosa, en la provincia de Otuzco, en pleno horario de inmovilización social obligatoria.

En el evento, donde participan reconocidos cantantes de la zona, entre ellos Junior Luján, los pobladores danzan sin utilizar mascarilla, incluso, habrían consumido bebidas alcohólicas.

También se aprecia cómo las bailarinas, al terminar su presentación en el escenario, se colocan el tapaboca, lo que demostraría la actualidad de la fiesta.

Al respecto, el alcalde del distrito se Usquil, Grover Cruz, aseguró a RPP Noticias que el evento sí se realizó, pero fuera de su jurisdicción.

"Nosotros tenemos un caserío Santa Rosa, pero limita con Cajabamba, y allí no hubo fiesta. Se trata de un caserío del distrito de Otuzco. Yo he hecho las indagaciones y sí se ha llevado a cabo. Yo he pasado el sábado (29 de agosto) en la tarde y he visto que ahí se ha estado armando el (equipo de) sonido", señaló.

Sin embargo, el comisario de la provincia de Otuzco, Luis Cobeñas, señaló a RPP Noticias que investigan el hecho que se habría realizado el último fin de semana, con ocasión de la festividad por Santa Rosa de Lima, nombre que lleva el caserío.

El oficial indicó que se enteraron del evento mediante las redes sociales y que de inmediato enviaron personal a la zona, sin embargo, el teniente gobernador del caserío se niega a brindar información sobre la fiesta.

En una parte del video se ve la aglomeración de personas que bailan al ritmo de la música. | Fuente: Cortesía

"Presuntamente ha sido en una jurisdicción de Usquil, que está a tres horas de Otuzco. Aquí nos hemos enterado, igual que ustedes, por las redes sociales. Hemos mandado a unos agentes y el teniente gobernador, que es la autoridad política de ahí, se ha negado a dar información", sostuvo.

El comisario también dijo que debido al escaso personal que trabaja en la comisaría no es posible patrullar todos los caserios del distrito. Además que las vías son trochas carrozables que dificultan el acceso.

"Lamentablemente la comisaría de Otuzco, con 12 efectivos policiales, seis por turno, no puede estar cubriendo todos los caseríos alejados", añadió.

Las primeras investigaciones están a cargo de la comisaría de Usquil. El mayor PNP Luis Cobeñas precisó que un 50% de pobladores acata las medidas dictadas por el Gobierno, mientras que otro grupo se resiste, sobre todo en zonas alejadas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Alcalde de Usquil, Grover Cruz | Fuente: RPP

