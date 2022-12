Your browser doesn’t support HTML5 audio Presidente de la Federación Médica de La Libertad, Carlos Valderrama | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

El presidente de la Federación Médica de La Libertad, Carlos Valderrama, aseguró que los hospitales Regional Docente de Trujillo (Minsa) y Alta Complejidad Virgen de la Puerta (EsSalud) han colapsado y dejaron de recibir a pacientes con la COVID-19.

"Ya está colapsado y me están llamando los dirigentes del Hospital Belén que tienen una área con más de 15 pacientes COVID-19 hospitalizados ahí y no los recibe el Regional porque ya rebalsó su capacidad. Incluso hay pacientes muy delicados y no los pueden recibir en el Hospital Regional", afirmó a RPP Noticias.

Señaló que el Hospital Belén, además de estar ubicado en el centro histórico de Trujillo, no cuenta con la implementación necesaria y técnica para atender a los pacientes que necesitan hospitalización.

Asimismo, señaló que el Hospital de Alta Complejidad tampoco recibe a más pacientes por las mismas razones que el Regional Docente.

"Después de 48 horas, un paciente que esperaba ser hospitalizado en ese establecimiento, al final tuvo que ser derivado a un centro de salud del distrito de Moche", precisó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Presidente de la Federación Médica, Carlos Valderrama | Fuente: RPP | Fotógrafo: Rolando Gonzales

Más de 80 médicos contagiados

Por otro lado, Carlos Valderrama indicó que en La Libertad se tiene más de 80 médicos con diagnóstico positivo a la COVID-19, quienes se contagiaron por no contar con los elementos necesarios de seguridad personal.

Finalmente, el dirigente indicó que el actual gerente regional de Salud, Constantino Vila, y el gobernador regional Manuel Llempén, deben dejar el cargo para que el Comando COVID-19 de la región esté compuesto por especialistas.

Te sugerimos leer