Con un emotivo video publicado en su cuenta de Facebook, el club tricolor Carlos A. Mannucci de Trujillo exhorta a sus hinchas a permanecer en sus casas y cumplir el aislamiento social para evitar la propagación de la COVID-19.

"¡Vamos, Perú! La actitud no se negocia. Tenemos que dejar todo en la cancha. Esta es una final en la que no peleamos por tres puntos ni por un torneo, peleamos por la vida. Vamos a luchar hasta el pitazo final. (...) No le falles a tu gente, contamos contigo, quédate en casa", dice parte del mensaje.

El video, que ya ha alcanzado cerca de 20 mil reproducciones y cientos de 'likes', muestra a los jugadores del tradicional equipo entrenando en sus viviendas, así como imágenes netamente trujillanas en tiempos de cuarentena.

El Club Carlos A. Mannucci fue fundado el 16 de noviembre de 1959 en la ciudad de Trujillo y desde el 2019 participa nuevamente en la Primera División luego de 24 años de ausencia.

Entre los referentes actuales del equipo tricolor están el goleador Osnar Noronha, el volante Diego Guastavino, el zaguero Horacio Benincasa, entre otros.

El nuevo entrenador carlista es el profesor Pablo Peirano, estratega uruguayo que retornará tras haber dirigido al plantel el año pasado.

