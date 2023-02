Your browser doesn’t support HTML5 audio Alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo

Cuatro trabajadores de limpieza pública y áreas verdes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dieron positivo en la prueba de la COVID-19, confirmó el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto.

"Son pacientes asintomáticos y ya se encuentran aislados en sus domicilios, de tal manera que no puedan contagiar. Lo ideal sería que las personas contagiadas tengan un lugar donde aislarse y no vayan a su casa para no exponer a sus familias", señaló la autoridad.

De un total de 600 trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), 87 fueron sometidos a la prueba. Sin embargo, aún faltan los 200 agentes de Seguridad Ciudadana que también laboran en las calles.

Marcelo Jacinto anunció que gestiona la compra de mil pruebas rápidas para el personal que trabaja en las diferentes áreas del municipio y que están expuestos al contagio de la COVID-19.

Al alcalde hizo un llamado a los conductores de los mercados privados de la ciudad para que adquieran un lote de pruebas de manera que se descarte el virus en los comerciantes quienes, a diario, atienden a cientos de usuarios.

