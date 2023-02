Los corralones estaban abarrotados de productos en pésimas condiciones de salubridad. | Fuente: MPT

Dos corralones que funcionaban frente al mercado La Hermelinda de Trujillo fueron clausurados por 30 días debido a las condiciones antihigiénicas en las que comerciantes vendían sus productos.

El cierre estuvo a cargo de las subgerencias de Defensa Civil, Salud y Licencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo que previamente realizaron la inspección de los puestos donde vendían verduras y tubérculos, entre otros, en condiciones sanitarias inadecuadas.

El subgerente de Defensa Civil, Luis Valladolid Alzamora, señaló que en dos oportunidades anteriores personal edil visitó estos lugares para sensibilizar a los vendedores, recomendando el cumplimiento de la normatividad vigente.

"No hay señalética, no hay muros de seguridad, hay peligro inminente no solo por la COVID-19 sino que debido a que estamos en zona sísmica, el terreno y la construcción no garantiza la seguridad ni de los comerciantes ni de los compradores", especificó.

Estos lugares no contaban con muros de seguridad ni elementos para implementar las medidas sanitarias. | Fuente: MPT

El funcionario anunció que se continuará con la fiscalización de estos espacios que se ubican en la avenida Villarreal, frente al mercado más grande de Trujillo, y que por estos días permanece cerrado.

"Lo que se verifica y evalúa es que cumplan con presentar licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil, certificado de fumigación y que cuenten con elementos de bioseguridad", dijo.

En este operativo también se intervino y notificó a diversos establecimientos del pasaje Santa Luisa, en la urbanización Santa Leonor. Ellos deberán levantar las observaciones detectadas para no correr la misma suerte, advirtieron las autoridades.

