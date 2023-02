El jefe de la Región Policial en La Libertad, coronel PNP Edwin Dávila, exhortó a los infectados a no salir a las calles. | Fuente: Cortesía

El indigente de 52 años que se escapó del hospital Jerusalén de La Esperanza tras dar positivo a la COVID-19, será denunciado por el Ministerio Público.

Así lo señaló el jefe de la Región Policial de La Libertad, coronel PNP Edwin Dávila Paredes, quien señaló que el delito en el que incurrió esta persona es contra la salud, al exponer a personas en peligro.

Indicó que la pena que recibiría será no menor de seis meses y no mayor de tres años. "Ellos (los infectados) tienen que tener aislamiento social, no pueden estar en la calle... ¡No comprometan su situación jurídica!", exhortó.

Como se recuerda, el indigente -quien padece de alcoholismo- escapó del hospital y su desaparición fue denunciada por sus familiares ante la Policía que, horas más tarde, lo encontró en los exteriores de un jardín de niños del distrito La Esperanza.

Existe el temor en que , debido a su enfermedad, haya incumplido con la protección y así haber contagiado a personas de su entorno.

