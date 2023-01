Los manifestantes colocaron piedras en la carretera para impedir el pase de vehículos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

"El ambiente está demasiado violento, por eso he exigido que se tomen acciones inmediatamente y ojalá esta mesa de diálogo se concrete y que mañana mismo muy temprano estén acá los ministros. Espero que los hermanos agricultores entiendan esta necesidad de reunirse para poder llegar a unos acuerdos, sobre todo, por el bien común de todas estas personas que están ahí detenidas".

Eso fue lo expresó el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, a RPP Noticias tras sostener una reunión con el presidente de la República, Pablo Sagasti, y el Consejo de Ministros, luego de la muerte de tres personas y decenas de policías heridos durante el bloqueo de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú.

Indicó que la participación de los representantes de los trabajadores agroindustriales en la mesa de diálogo es evaluada por los dirigentes y manifestantes y, de hacerse realidad, participarán los ministros de Agricultura, de Trabajo y Promoción del Empleo, así como de Comercio Exterior y Turismo.

"Estoy pidiendo a los hermanos trabajadores agroindustriales que dejen libre la carretera Panamericana porque hay vehículos y personas con más de 30 horas en el lugar", manifestó.

La autoridad indicó que el Ejecutivo se excusó en no tomar medidas respecto al rechazo de los trabajadores a las modificaciones de esta ley, debido a que su aprobación estuvo a cargo del Congreso de la República.

Manuel Llempén explicó que los trabajadores agroindustriales no están de acuerdo con la cantidad propuesta porque no ingresa a la parte remunerativa y no goza de beneficios laborales como la gratificación y el CTS. Señaló que ante esta observaciones, es necesaria la presencia de los empresarios del sector agroindustrial en la mesa de diálogo.

"Aquí en Trujillo le crearon una expectativa muy alta de sueldo agrario de 70 soles diarios y los agricultores lo están tomando como meta que no debe de variar, por eso es necesario conversar con empresarios, dirigentes y sociedad civil, porque se está afectando al mucha gente inocente en este momento", precisó.

En el lugar permanecen varados más de mil unidades, afirmó el gobernador regional Manuel Llempén. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Se necesitan 600 policías más relevos

El gobernador regional indicó que otro aspecto que preocupa es el insuficiente número de policías para intervenir a los manifestantes en la provincia de Virú. Según dijo, hay 12 puntos bloqueados en 30 kilómetros de la carretera Panamericana Norte.

"Si solo colocando a 50 efectivos en cada punto, necesitaríamos 600 efectivos y no tenemos esa cantidad para poderlos rotar cada 8 horas. La policía realmente está haciendo un trabajo sobrehumano porque yo los he visto que ellos comenzaron a las cero horas del día 29 y estaban cerca de 18 horas sin tomar alimentos porque el conflicto no daba tregua. Ellos no podían desplazarse más de 50 metros para adelante, todo estaba tomado. Yo he visto situaciones en que policías han ingresado corriendo a las casas para poder protegerse", señaló.

Manuel Llempén señaló que urge que se detenga el bloqueo de la carretera porque a las tres muertes se suma más de mil unidades de transporte detenidas, entre las que se encuentran camiones con oxígeno que debe ser trasladado a Lambayeque, Piura y Tumbes, así como carga de combustible para abastecer las estaciones de servicio de Trujillo.

El gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, participó en la reunión del Consejo de Ministros realizada al mediodía. | Fuente: Gobierno Regional de La Libertad

