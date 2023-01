Una propuesta será debatida hoy por la Comisión de Economía del Congreso de la República. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Rodríguez

El congresista por La Libertad, Lenín Bazán, llegó hasta el Puente Virú, en la provincia del mismo nombre, lugar tomado desde hace cuatro días por trabajadores agrarios, para dialogar con los manifestantes y presentar hasta cuatro propuestas que serán debatidas en el Congreso de la República.

El representante de Frente Amplio señaló que estas propuestas se debatirán en los próximos días e incluso una de ellas será evaluada hoy por la Comisión de Economía del Parlamento.

"Más el 50% de esa remuneración como bono especial del trabajador agrario, es decir, una remuneración de 1 395 soles mensuales, un día, S/ 46.50 libre de CTS... Es lo que ha llegado el debate en el Congreso", afirmó.

El congresista espera un "gesto" de los trabajadores para que depongan su medida para tranquilidad de las familias en Nochebuena. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Rodríguez

A unos 50 metros del Puente Virú, los manifestantes rodearon al congresista para escuchar sus anuncios y formaron un grueso cordón de personas. Lenin Bazán dijo que espera un "gesto" por parte de los manifestantes para que levanten el bloqueo de la carretera Panamericana Norte y con esto finalice el conflicto social en Virú producto de la protesta.

"Mientras eso pasa también, no podemos discutir de manera tranquila, no hay tranquilidad social ni tranquilidad mental. Yo entiendo (su protesta) y saben ustedes, espero que no se confundan los congresistas. Quien les habla siempre ha estado comprometido con el problema de los trabajadores que no es de ahora, es de 20 años atrás", señaló a los trabajadores.

Hoy es el cuarto día en que fue retomada la protesta de los trabajadores agroindustriales en Virú a la espera de una nueva Ley Agraria que les favorezca. Si bien se ha permitido el pase de vehículos por algunas horas, aún hay familias varadas en las zonas bloqueadas que buscan, de manera desesperada, poder llegar a sus destinos en Nochebuena.

El congresista llegó hasta el sector Víctor Raúl, que es uno de los puntos que se mantienen con piquetes de manifestantes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Rodríguez

Los manifestantes rechazan presencia del alcalde de Chao, Ney Gámez. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jorge Rodríguez

