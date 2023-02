El juez dictó la medida tras una maratónica audiencia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Juzgado de Trujillo dictó 36 meses de prisión preventiva contra cinco policías y dos civiles, y ordenó investigar en libertad a siete personas y dispuso arresto domiciliaria a otra. Todos habían sido detenidos por ser presuntos miembros de la organización criminal Imperio Romano durante un megaoperativo a fines de junio.

Al penal El Milagro

Estos son los cinco suboficiales que fueron recluidos en el penal El Milagro: el ST1 PNP César Ganoza Roldán (43) (a) “Jefe”, ST3 PNP Elmer Villavicencio Polo (53) (a) “Figura”, S3 PNP Juan Pintado Peña (26) (a) “Pintado”, S3 PNP Eduardo Vega Díaz (25) (a) “Muchacho del patrullero”, ST3 PNP Arturo Valeriano Baylón (46) (a) “Don Vale”. Tambien corrieron la misma suerte los ciudadanos Luis Acevedo Paredes (37) (a) “Pato” y Leticia Quezada Valencia (32) (a) “Lety”.

Liberados

El Poder Judicial dispuso investigar bajo comparecencia con restricciones, es decir en libertad al suboficial S3 PNP Jhon Pool Gonzales Ortecho (27) (a) “Gonzales”, y a los civiles Yubi Cotrina Gutiérrez (39) (a) “Gordo”, Yeni Alcántara Chávez (31) (a) “Yeni”, Gloria Martinez Moreno (35) (a) “Gloria”, Omar Lavado Bobadilla (41) (a) “Cachete”, José Rodriguez Shapiama (54) (a) “Cumpa” y Rosa Cisneros Figueroa (38) (a) “Lili”.

Todos los que tienen comparecencia con restricciones deberán cancelar al Estado una caución de mil soles cada uno. También deberán firmar su permanencia cada 15 días en Fiscalía, no cometer otro delito doloso, no acercarse a testigos ni a coimputados, no ausentarse del lugar de residencia entre otras reglas de conducta.

Arresto domiciliario

Jessica Elizabeth Polo Figueroa (35) (a) “Gorda” o “Hermana de Lili” afrontará la investigación fiscal bajo arresto domiciliario por 36 meses.

Ayer, el ST1 PNP Alfredo Rafael Vilchez (52) falleció mientras estaba detenido preliminarmente con orden judicial.

Los fiscales sustentaron su requerimiento desde el domingo 14 de julio hasta hoy jueves 18 de julio en la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El equipo 2 de la la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad (FECOR) investiga a “Imperio Romano” por presunto delito contra la administración pública en su modalidad principal de cohecho.

Te sugerimos leer