La fotografía de Iván Orbegoso muestra a un policía disparando. | Fuente: RPP

El fotógrafo Iván Orbegoso, reportero gráfico del diario La Industria, es el autor de la fotografía en la que se ve a un policía utilizando su arma de reglamento durante un enfrentamiento contra trabajadores agroindustriales en La Libertad.

Esta mañana, en Ampliación de Noticias, el fotoperiodista contó lo vivido ayer durante el violento enfrentamiento registrado en la localidad de San José, donde fue tomada la mentada fotografía.

“Yo llego a San José, donde se origina la protesta, y mi primera reacción fue capturar todo lo que estaba aconteciendo. En un primer momento, todo era bombas lacrimógenas, en ningún momento me percaté que estaban utilizando armas de fuego, como se ve en la foto”, relató.

“Hubo un momento en el que los manifestantes comienzan a restregarle a la Policía y, en un espacio más despejado, como se puede reflejar en la foto, yo veo a un agente policial que dispara”, añadió.

Según su versión, el agente realizó dos disparos. La fotografía que logra tomar corresponde al segundo disparo. “En la primera oportunidad yo solo logro escuchar el sonido, porque estaba a un paso delante de mí. Fue ahí cuando yo intuí que este agente volvería a utilizar el arma, entonces fue lo que pasó. Fue casi al minuto que el agente vuelve a utiliza el arma”.

Orbegoso aseguró que los disparos efectuados por este agente no fueron al aire, sino de manera “frontal”. Sin embargo, señaló que no logró ver si alguno de los disparos impactó a uno de los manifestantes.

“En ningún momento he visto al agente que ha disparado al aire. Lo que he visto era frontal, incluso en la toma se ve. No es el arma que está arriba hacia el aire”, comentó.

“Después (el policía) se retiró y yo intento ver a quien le pudo haber caído la bala, pero todos (los manifestantes) se vinieron encima y tuvimos que correr”, agregó.

Según su versión, ninguno de los compañeros de este policía intentó disuadirlo de usar su arma. “Al contrario, era como que lo protegían con un escudo para que él pueda utilizar su arma”, manifestó.

Orbegoso aseguró que en la localidad de San José es donde murió un adolescente de 16 años que, según versión de los médicos, sufrió heridas de arma de fuego.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Fotógrafo: “En ningún momento he visto que el agente ha disparado al aire”

Te sugerimos leer