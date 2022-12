Los trabajadores del área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Rosendo Pereda Miranda y Fausto Fun Cáceres, fueron detenidos por presuntamente pedir 2 mil soles al dueño de un taller de soldadura a cambio de no clausurar su local ubicado en el barrio Chicago. Ello, luego de que la víctima, el empresario Marco Antonio Salinas, denunció este caso ante la Policía Nacional y, como prueba de ello, presentó la grabación de una llamada telefónica que sostuvo con uno de ellos.

"Cuando reúna algo le estoy llamando, ¿sí ingeniero Fun?", le dice vía telefónica el empresario Salinas a su interlocutor, a lo que este responde: "(Sic) No, algo no. Hermano, escúchame, acá no me vas a hacer por 'puchos' (partes), no soy ningún mendigo, me ofendes (...) el caballero salda su cuenta y listo, se acabó".

Pero la conversación no quedó allí. El hombre de negocios le explicó que "a veces la plata no se reúne rápido", pero fue replicado de inmediato: "Cuñado, no es un millón de soles ni cinco millones, pues".

Cuando Salinas le manifestó que estos días no fueron muy productivos y que ni bien tenga el dinero le llamaría, el hombre al otro lado de la línea le contestó de la siguiente manera: