"Ellas botaban mi sombrero, me golpeaban y me decían que no le diga nada a mi mamá. Me tenían cólera porque la profesora me quería y yo era la mejor alumna", cuenta con los ojos llenos de lágrimas la pequeña Naomi, la niña que fue captada estudiando mientras cuidaba sus animales en una chacra de la campiña La Merced en el distrito Laredo, de Trujillo.

La pequeña Naomi es una sobreviviente del bullying que se vive en muchas instituciones educativas del país. Ella contó a RPP Noticias, que en su natal Angasmarca, en Santiago de Chuco, dos de sus compañeras la golpeaban solo porque ella ocupaba el primer puesto del salón y se ganó el cariño de su profesora.

Hace un año y medio, su madre decidió viajar a Trujillo, y empezar de nuevo junto a su familia. Ahora cuidan una casita en medio de la chacra, donde Naomi cría a su cabra Valeria (nombre que le puso por su valentía al enfrentarse a un perro) y a su chivo Jaime.

La señora Rosmery Rodriguez Aguilar, cuenta con orgullo que su hija siempre fue estudiosa y la ayuda en las labores de la casa. No duda de que Naomi es un ejemplo para sus dos hermanos de 8 años y de 10 meses.

"Solo pido a Dios que la cuide y le permita ser una profesional. Le agradezco por darme una hija así, y a mis otros dos hijos", dice emocionada.

Naomi, que por estos días está de vacaciones, se muestra desenvuelta y le pide a los niños que pueden ir a la escuela y gozar de comodidades, aprovechen esta oportunidad. También pide a las autoridades que apoyen a los de menos recursos.

