En Sánchez Carrión, una madre de familia castigó a su hijo con látigo y públicamente, frente a las miembros de las rondas campesinas y pobladores, por robar un celular.

El joven fue intervenido por las rondas campesinas de Huamachuco quienes reportaron a su madre que había sustraído un celular de una de las tiendas comerciales ubicadas en el jirón Balta, en esta ciudad andina.

"¡Elvis, por qué tenías que coger un celular que no era tuyo! Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. a mí sí me da vergüenza... Si tú lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo", le reprochó su madre antes del castigo.

Luego de recibir los latigazos, el joven abrazó a su madre y le pidió disculpas. Prometió que nunca más volvería a robar y aceptó el castigo que decidió la ronda campesina.

