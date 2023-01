El mal olor y las moscas generados por la basura arrojada frente al centro de salud Sagrado Corazón. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Moradores exigieron a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) limpiar los puntos más críticos de la ciudad como el frontis del centro de salud Sagrado Corazón en la urbanización Daniel Hoyle. Esto ante el síndrome de Guillain-Barré que afectó a 62 personas en lo que va del año y causó la muerte de otras dos. "He enviado oficios, llamo, me quejo ante el Segat (Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo) por medio del whatsapp, pero la basura sigue allí. Esto es un foco infeccioso. No queremos que la epidemia crezca en la ciudad", protestó la alcaldesa vecinal Carolina Moreno a través de RPP Noticias frente al cúmulo de residuos arrojado en la berma central de la avenida Federico Villarreal.

"Señor (alcalde) Marcelo, preocúpese de los focos infecciosos; las autoridades tienen que preocuparse de toda la ciudad, no solo del centro histórico. Cuando uno limpia la casa, tiene que limpiar todo.", reclamó.

La representante de los moradores Carolina Moreno pidió al municipio multar a los comerciantes del mercado Villarreal que no recogen sus desechos y, que por lo tanto, contribuyen a la contaminación ambiental. Asimismo, pidió a los vecinos respetar el horario para sacar sus bolsas de basura en la calle.

Vecinos mantienen limpia la vía pública en la urb. La Intendencia-El Molino. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

El alcalde vecinal de La Intendencia-El Molino, Julio Ramírez, destacó que los moradores mantienen limpio el pasaje Pinillos donde antes había un muladar. Sin embargo, aún existen otros lugares afectados por la falta de civismo, como la cuadra 3 de la avenida Santa, donde los vendedores ambulantes echan la basura alrededor del mercado Unión. "Hemos colocado un letrero de sensibilización, pero parece que no les interesa", criticó.

Julio Ramírez, alcalde vecinal de La Intendencia-El Molino | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Compromiso

Las autoridades se comprometieron a dejar limpia la ciudad en dos semanas con el fin de contrarrestar el síndrome de Guillain-Barré, que se origina, entre otras causas, por los malos hábitos de limpieza. El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, indicó que esta iniciativa se planteó por la declaratoria de emergencia sanitaria de La Libertad.

