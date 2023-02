La consejera Mirtha Higa denunció a sus agresores y espera que sean sancionados por la justicia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Caren Layza

Violencia de género y acoso político a través de las redes sociales denunció entre lágrimas la consejera por Virú, Mirtha Higa Urquiaga, durante la sesión del Consejo Regional realizada en Trujillo.

La consejera afirmó que, desde que asumió la representación de su provincia, constantemente la insultan y denigran con frases machistas como "Calladita estás mejor", "Aguanta pues, para qué te has metido (en política)", "¡Por qué no te vas a ver a tus hijos!", "¡Por qué no te dedicas a tu casa!". Indicó que estas agresiones advierten intereses políticos para limitar su trabajo.

Señaló que estas agresiones provienen de cinco personas, entre varones y mujeres, que han sido identificadas plenamente como simpatizantes de partidos políticos contrarios y dirigentes civiles. Todos fueron denunciados. Además, detectó seis cuentas de Facebook falsas a través de las cuales la insultan. Lamentó que muchas de estas agresiones son expresadas también a través de los medios de comunicación de Virú.

Mirtha Higa aseguró que ante esta situación, seguirá luchando para castigar a los agresores y acabar con este tipo de comportamiento que afectan a las mujeres que, además de ser madres y profesionales, deciden incursionar en la política, como en su caso.

La consejera advierte intereses para amilanar su trabajo como consejera provincial. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

