Más de 30 trabajadores de salud, incluido personal médico, del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud fueron aislados luego de haber mantenido contacto, sin protección, con un paciente de hemodiálisis que luego de unos exámenes, fue diagnosticado con COVID-19.

Así lo informó el gerente de la Red Asistencial de EsSalud La Libertad, José Carranza, quien lamentó la circulación en redes sociales de grabaciones realizadas por personal médico sobre la atención del paciente y que alertaba de un posible contagio y hasta la muerte del paciente.

El funcionario descartó el fallecimiento y aclaró que se trata de un anciano que sufre diabetes, es hipertenso y que tres veces por semana se sometía a hemodiálisis en el nosocomio pero que permanece estable tras ser detectado como positivo.

"Es algo irresponsable por parte de algunos profesionales de salud que no conozcan la ética ni el respeto a los pacientes. Es el respeto a todas personas, que no puede ser ventilado públicamente el tratamiento o el lugar en dónde se realiza. Estamos evaluando sancionar vía Fiscalía a las personas que hayan circulado información que no es cierta a través de las rees sociales", sostuvo.

Como parte de los protocolos de prevención, se dispuso que más de 30 integrantes del personal médico del hospital Lazarte entren en aislamiento. Sin embargo, descartó que el nosocomio esté en cuarentena. También confirmó que el infectado es un paciente que no viajó a ningún lado por su estado de salud.

"Terroristas informáticos"

José Carranza calificó de "terroristas informáticos" al personal médico que grabó al paciente y difundió el material en redes sociales. Advirtió que será severamente sancionado y que solo las autoridades de salud pueden confirmar o descartar casos positivos de COVID-19.

Piden su renuncia

Tras brindar estas declaraciones, el Cuerpo Médico del hospital de Alta Complejidad Virgen de La Puerta pidió la renuncia de gerente de Essalud, José Carranza. Mientras que, a través de un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad informó que solicitó un informe detallado a EsSalud para tomar las acciones complementarias frente a este hecho tipificado como delito.

