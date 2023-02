Familia trujillana donó el bono de 380 soles que recibieron a personas que no tienen dinero. | Fuente: RPP/Trujilla | Fotógrafo: RPP

Una familia trujillana usó su bono “Yo me quedo en casa”, de 380 soles, que le otorgó el Estado, para comprar víveres y donarlos a diez ollas comunes del centro poblado de Alto Trujillo, distrito de El Porvenir.

Los esposos Tomasa Rumay y Alindor Saucedo, junto a sus hijos José, Claudia y Mariela, indicaron que al tener su negocio de venta de abarrotes pueden subsistir durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus, por lo que decidieron ayudar con el bono a quienes realmente lo necesitan.

La familia Saucedo Rumay llevó productos de primera necesidad a las ollas comunales de los barrios 2 C, 3 B y 3 C del centro poblado Alto Trujillo, cuyos habitantes no tienen ingresos porque trabajaban en sectores cuya paga es diaria.

José Saucedo Rumay, pidió a los pobladores a no rendirse y seguir luchando para salir todos sanos del estado de emergencia.

"Esfuércense en conseguir más cosas, luchen por sus metas y ayuden a su familia", dijo el joven.

Los encargados de las ollas comunes dieron las gracias y explicaron que esto les permitirá alimentar a más de mil personas.

Más de mil personas se vieron beneficiadas con la entrega de víveres, para ollas comunes. | Fuente: RPP/Trujilo | Fotógrafo: RPP

