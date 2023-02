Los familiares cuestionan la carencia de medicina con un costo excesivo en farmacias de Trujillo. | Fuente: Cortesía

Los hospitales de la provincia de Trujillo, en La Libertad, afrontan un nuevo problema. A la falta de oxígeno y personal de salud, se suma el desabastecimiento de medicina para los pacientes en estado crítico de la COVID-19 internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Esta situación fue advertida por el gobernador regional Manuel Llempén cuando solicitó mayor presupuesto al Gobierno Central; sin embargo, son los familiares de los enfermos los que ahora pagan las consecuencias.

Un ejemplo es el drama de los parientes que aguardan en los exteriores del Hospital Regional Docente de Trujillo, los que señalaron que a diario deben gastar entre mil y mil quinientos soles en medicamentos que les solicitan en las recetas.

Angie, una joven de 20 años, confirmó a RPP Noticias esta situación. Su padre, un hombre de 55 años, se encuentra internado desde hace dos días en UCI del referido hospital. Lo que más le desespera es la escasez de las ampollas Midazolam, que pueden llegar a costar entre 50 y 150 soles.

“Desde el día de ayer me está pidiendo medicamentos de ni siquiera hay. Y si encuentro están 80, 100 soles cada ampolla, me piden 20 ampollas diarias, ¿qué hago yo? Una chica de 20 años sola acá, ¿cómo consigo ese medicamento? No tengo trabajo. Necesito que me ayuden, mi papá paga su SIS emprendedor, ¡cómo no va a haber medicamentos!”, cuestionó en medio de la desesperación.

Al respecto, conversamos con el gerente regional de Salud en La Libertad, Fernando Padilla, quien confirmó esta situación y responsabilizó del desabastecimiento de algunos medicamentos para pacientes graves al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) del Ministerio de Salud.

“Los medicamentos principales son producidos por ciertas entidades, entonces para evitar esta competencia, actualmente a nivel nacional CENARES compra este tipo de medicamento y nos lo alcanza. Lamentablemente, así como es el problema del oxígeno, depende del proveedor. Y habrá ciertos días que no tenemos ese medicamento y son críticos. Entonces se tiene a veces que solicitar la compra a los familiares, en algunos casos, para continuar el tratamiento. Por más que estamos haciendo los pedidos, depende de una atención que no es responsabilidad directa de nosotros, sino por un tercero”, señaló.

Esta problemática fue advertida hace unos días por el mismo gobernador regional Manuel Llempén, quien solicitó mayor presupuesto al Gobierno Central para cubrir la emergencia sanitaria en los próximos meses. Este requerimiento considera, entre otras cosas, el abastecimiento de medicamentos. Incluso la autoridad, tras una reunión con el representante de la Defensoría del Pueblo y de algunos alcaldes, especificó que solicitarán al Minsa que el presupuesto esté expresado en bienes debido a la dificultad que hay para comprar insumos.

Autoridades de salud responsabilizaron del desabastecimiento al Cenares. | Fuente: Cortesía

“Estamos viviendo el momento más difícil de la pandemia en la región. Tenemos un alto porcentaje de letalidad, (…) por lo tanto, requerimos un presupuesto, y lo queremos lo más pronto posible porque para el mes de agosto ya tenemos carencias significativas”, refirió en su momento.

Esta semana se había anunciado la visita de una Comisión Multisectorial enviada por el ejecutivo para evaluar la crisis sanitaria en la región, sin embargo, esta reunión podría verse postergada debido a los cambios en el gabinete.

Hoy la Sala Situacional COVID-19 de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad reportó que, en las últimas 24 horas, 20 personas fallecieron víctimas del nuevo coronavirus, elevándose el número de muertes a 2 mil 541. Además, se registraron 425 nuevos infectados, con lo que la cifra de casos positivos incrementó a 28 mil 692.

