El estómago del bebé luce inflamado por el tumor en el hígado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Caren Layza

Desde que María C. C. R. supo que estaba embarazada, la vida le dio la espalda. Su familia no la apoyó y, al contrario, la botó de su casa; y su pareja la abandonó y le confesó que era casado. A sus 16 años, tuvo que emigrar a Trujillo y buscar un futuro.

Embarazada, se dedicó a vender caramelos hasta que su pequeño Lyam J. S. C. nació hace cuatro meses, sin embargo; debido a que no cuenta con el apoyo de su familia para salir adelante, no pudo alimentarlo adecuadamente y el bebé ahora presenta desnutrición severa que ha afectado su crecimiento.

Su situación se agrava por el tumor en el hígado que le detectaron y que desde hace un mes ha originado una inflamación de su estómago. María asegura que lo llevó al Hospital Belén pero que ya no quieren atenderla porque dicen que el bebé debe ser operado en el Hospital del Niño de Lima.

Pero María no cuenta con dinero para alimentar a su bebé, ni comprarle su ropa y ni para tener un colchón donde dormir y menos para viajar a Lima. Con la venta de caramelos, a las justas puede pagar el cuarto en donde duerme sobre cartones junto a su pequeño hijo.

Su caso es difícil y la salud de su pequeño, grave. Ella vino a RPP Noticias persiguiendo una esperanza para que su hijo, quien llora de hambre todo el día, pueda ser atendido. Entre lágrimas pide ayuda de los congresistas liberteños y, sobre todo, de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y del gerente regional de Salud de La Libertad, Constantino Vila.

También, solicita el apoyo de personas solidarias para que le puedan donar leche Enfamil Premiun 1, pañales, ropita y una cama donde pueda dormir con su pequeño. Cualquier ayuda, comunicarse al teléfono 910 026 373.

Te sugerimos leer