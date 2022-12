La familia Ochoa Cahuana pide ayuda para trasladar los cuerpos de sus seres queridos hacia Huancayo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ada Ramos

La familia Ochoa Cahuana vive una tragedia, pus perdió a cinco de sus integrantes en la matanza ocurrida en la localidad de San Miguel del Ene, en el distrito de Vizcatan, provincia de Satipo (Región Junín), donde16 personas fueron asesinadas la noche del último domingo.

Las hermanas Carmen, Diane y Marcelina Ochoa Cahuana murieron calcinadas junto a sus hijas, una niña de 4 años y una bebé de un año.

Sus familiares que viven en la ciudad de Huancayo pidieron a las autoridades apoyo con el traslado de los cuerpos hacia esta ciudad, para poder darles cristiana sepultura.

“No quieren soltar dice por falta de plata, el cajón cuesta mil soles por eso no quieren soltar. Quiero que me apoyen”, dijo la madre de las hermanas Ochoa Cahuana.

La señora se encuentra en Huancayo mientras que su hijo mayor viajó al VRAEM, para traer los cuerpos.

“Mi hijo mayor está ahí, yo quería ir. Dónde sea quería ir para encontrar a mi hija. Pero, mi hijo no me ha dejado, no vas a ir me ha dicho”, contó entre lágrimas.

La señora Cahuana, debido al estado en que se encuentra por el asesinato de sus hijas y nietas, no recuerda bien la última conversación que tuvo con ellas, ni el por qué sus hijas viajaron. Solo que la llamaron por teléfono para avisarle de lo ocurrido.

“No sé mami, de ahí ya no hablamos. El jueves hemos hablado, de ahí han salido de aquí. Me han llamado diciendo tus hijas ya están muertas. No puedo recordar”, explicó

José Ochoa, vive en Satipo, y junto su hermano mayor, que partió de Huancayo, llegó hasta Pichari, en la provincia de La Convención (VRAEM), donde se encuentra los 16 cadáveres, dijo que sus hermanas recién estaban 2 días en San Miguel del Ene.

“El último contacto que tuve fue el día el sábado. Desconozco si ellas trabajaban en ese local. Sus cuerpos estaban calcinados encima de una cama, estaban durmiendo en una cama con sus dos bebitas. Es lo que nos han dicho”, contó.

José Ochoa indicó que los cuerpos de sus tres hermanas y dos sobrinas serán llevadas a Huancayo y que solo reciben apoyo de la Cruz Roja y del Ministerio de la Mujer.

