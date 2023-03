Policía se disfraza de médico para ingresar a hospital y comprobar si su padre había fallecido. | Fuente: Cortesía

Un suboficial de la Policía Nacional fue intervenido por ingresar con el atuendo del personal médico al área de aislamiento COVID-19 del hospital Daniel Alcides Carrion de Huancayo donde se encontraba su padre, quien había fallecido horas antes.

El general Roger Arista, jefe de la VI Macro Región Policial, lamentó lo sucedido, además, dijo que comprende la desesperación del suboficial, quien quiso comprobar la noticia.

"Me ha reportado que su papá ha fallecido. El colega trabaja en la comisaría de El Tambo y al enterarse de su papito había fallecido y no lo dejaban entrar, ha optado por ir", señaló.

Los familiares del agente señalaron que no se les permitió el ingreso al hospital y denunciaron la falta de atención a todos los pacientes que llegaban.

"A todos los pacientes que están con COVID o con cualquier tipo de enfermedad no hay la plena atención y eso no quieren que salga. Por eso, ahora justamente a mi sobrino lo están despidiendo. Mi sobrino tiene fotografías de cómo ha encontrado a mi hermano y eso no quieren que salga", dijo el tío del oficial.

Hospital no tomará medidas legales

Mediante un comunicado la Dirección General del Hospital Carrión señaló que no tomarán acciones legales al respecto, pero enviaron las evidencias de las cámaras de seguridad a la Policía pues en ellas se aprecia al agente de turno del hospital apoyar en el ingreso del suboficial.

Además, indicaron que iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad del personal de salud sobre la denuncia de una mala atención a los pacientes.

Comunicado de la Dirección General del Hospital Carrión.

ENTREVISTAS ADN

Pedro Angulo de Pina argumentó que no ha revisado sus archivos sobre las visitas a la sede presidencial. Agregó que tampoco podía informar si Vizcarra y su esposa recibieron la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Te sugerimos leer