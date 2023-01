Eduardo Mario Arquiñigo, una regidora y un ex consejero regional son beneficiarios del bono de 380 soles. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ada Ramos

El alcalde provincial de Chanchamayo (Junín), Eduardo Mariño Arquiñigo, una regidora y un ex consejero regional son beneficiarios del bono de 380 soles que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social otorga a los más afectados por el estado de emergencia.

A través de la cuenta de Facebook del municipio, el alcalde provincial denunció el hecho y enfatizó que nunca fue beneficiario de los programas del Estado.

A través de la cuenta de Facebook del municipio, el alcalde provincial denunció el hecho. | Fuente: RPP

La actual regidora del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, Mady Luz Ccoicca Valenzuela, respondió a RPP lo siguiente:

“Yo no pedí estar en esto, lamentablemente me tocó. Cuántas personas estarán en la misma situación, personas que no merecen. Se debe hacer un trabajo más coordinado… con esto vemos que el Estado no está usando bien los recursos”.

Por otro lado, el ex consejero regional por la provincia de Junín, Gines Barrios Alderete, indicó a RPP que no cobrará dicho monto.

Te sugerimos leer