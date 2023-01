Los hermanos Manrique denunciaron que el cuerpo de su madre fue cremada sin su autorización y debido a una aparente confusión . | Fuente: RPP

Los hermanos Manrique denunciaron que el cuerpo de su madre fue cremada sin su autorización y debido a una aparente confusión con el cuerpo de una paciente que murió por el COVID - 19 en el hospital Ramiro Prialé de Huancayo.

Según Flor Manrique, su madre falleció en el hospital y fue derivada al mortuorio. Al día siguiente, luego de que le confirmaran que su mamá había dado negativo en la muestra del nuevo coronavirus, comenzaron a realizar los papeles para retirar el cuerpo.

Entonces, se dieron con la sorpresa de que el cuerpo no se encontraba en el lugar y que, según ellos, había sido cremado en el cementerio de Huancayo. Todo debido a una confusión, pues incineraron sus restos con el nombre de la primera víctima del nuevo coronavirus en Junín.

“Mi hermano, en su desesperación, entra al mortuario y ha visto el cuerpo del COVID – 19 en el piso, tirado. Mi hermano está en riesgo de haberse contagiado, porque ha tocado el cuerpo, cuando buscaba el de mi madre”, contó a RPP, Flor Manrique.

El hermano de Flor Manrique indicó que recibieron respuestas diferentes de parte de las autoridades del hospital.

“Al hablar con el director, (este) simplemente dice que es un error, no sabemos. Otra persona me llamó y me dijo que mi madre se contagió de último momento. Yo creo que este procedimiento no es así… El señor de vigilancia, en confianza, me dijo que les obligaron a recoger el cuerpo, pero ellos no quisieron y agarraron a los señores de limpieza", señaló.

Tras la denuncia de los hermanos Manrique, la fiscal Yanderit Hinostroza, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa, pidió que el documento sea remitido de inmediato para la investigación respectiva.

Luego de difundirse la noticia a través de RPP, las autoridades de EsSalud de la región indicaron que el cadáver de la señora se incineró porque “los cuerpos coincidieron en la morgue por más de 12 horas”. Sin embargo, el comunicado no precisa si brindaron dicha información a la familia.

