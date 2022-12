A través de un comunicado, indicaron que los docentes no tienen consideración con los universitarios que no pueden acceder a las plataformas web. | Fuente: RPP Noticias

El Centro Federado que agrupa a las 24 facultades de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), en Huancayo, región Junín, se declararon en huelga virtual indefinida para exigir la entrega de equipos móviles (celulares) con el servicio de internet ilimitado para tres mil 164 estudiantes de escasos recursos económicos.

A través de un comunicado, indicaron que los docentes que dictan clases virtuales no tienen consideración con los universitarios que no pueden acceder a las plataformas web. Los estudiantes se perjudican porque no pueden rendir evaluaciones ni hacer sus exposiciones.

La compra de celulares fue aprobada por el Consejo Universitario el cinco de mayo, pero a la fecha no se concreta la adquisición, por ello los dirigentes estudiantiles calificaron de ineficientes a las autoridades universitarias.

Otro pedido que realizaron es que se disponga de un mayor presupuesto para ayudar a los estudiantes que pasan por un mal momento económico por la emergencia sanitaria.

También invocaron a todos universitarios a no ingresar a ninguna plataforma virtual como medida de protesta.

Te sugerimos leer