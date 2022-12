Este martes continúan las protestas al sur del país para derogar el decreto que extiende por diez años la ley de promoción agraria. | Fuente: RPP Noticias

Trabajadores del sector agroexportador en Ica continúan protestando para exigir la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Ellos piden que se deroge el decreto que extiende por diez años la ley de promoción agraria.

La trabajadora Geraldine Martínez expresó a través de Rotafono que se encuentra cansada de la situación ya que durante un trabajo de ocho horas [de 5 de la mañana a 3 de la tarde] solo recibe un pago de 36 soles y no le dan ningún beneficio laboral como aguinaldo o seguro social.

"Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo", dijo.

Martínez, quien se comunicó desde la protesta en Santa Cruz, Paracas, señaló que esta situación se repite en toda la región. "Acá todos los fundos y caporales son explotadores, nadie se siente cómodo", exclamó.

La trabajadora denunció además que los fundos contratan 'services' para que los agricultores deban aceptar el deficiente régimen laboral. "Si te golpeas, no les importa. Quermos que se acaben las 'services' para que entremos a planilla con derechos y con mejor sueldo", reclamó.

Este martes, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció mediante su cuenta de Twitter que una comitiva de alto nivel del Ejecutivo llegará para "establecer un espacio de diálogo y escuchar las demandas de los dirigentes agrarios, con la mediación de las autoridades locales".

