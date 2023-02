Madre de la presunta víctima de violación sexual pide que separen a los jueces que archivaron denuncia. | Fuente: Referencial

Los jueces absolvieron al acusado de violación sexual en Ica, bajo el argumento que la prenda íntima roja que usaba la denunciante predisponía a tener relaciones sexuales. La madre que denuncia la violación de su hija pidió que separen a dichos jueces por los términos usados en la sentencia.

“Espero que revisen y retiren a los jueces, porque no es solamente el caso de mi hija, sino de tantas mujeres que pasan por esos jueces y las que van a seguir viniendo. Por eso, he pedido que revisen de cerca mi proceso, desde el parte policial”, señaló a RPP Noticias.

En enero del 2019, su hija de 20 años acompañó a Giancarlo Miguel Espinoza, su vecino y promoción del colegio, a celebrar la obtención de su título de Administración de Empresas. Lo último que recuerda la víctima es que a las 6:14 a. m. del día siguiente amaneció desnuda en la habitación de su amigo y con él encima de ella.

Ronald Nilton Anayhuaman Andia, Diana María Jurado Espino y Lucy Juliana Castro Chacaltana, integrantes del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, absolvieron al joven argumentando, entre otros motivos, que la mujer usaba una prenda íntima roja.

“La supuesta personalidad que presenta la misma (tímida) no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por la máxima de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, por lo (que) conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado", dice parte de la resolución.

Tras hacerse público la sentencia, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación a los jueces y la Sala Penal de Apelaciones revisará la sentencia. Sin embargo, para la madre no es suficiente, porque luego de un proceso irregular, según su percepción, ya no confía en la justicia.

La Corte Superior de Justicia emitió este pronunciamiento.

“Mucha indignación, aparte que sentí agresión de parte de ellos. Tan machista, por tan solo vestir del color rojo, porque llevaba encaje. Si bien es cierto esa trusa fue requerida por tener una mancha de sangre, lo peor es que sorpresivamente todas las pruebas que debían haber arrojado (positivo) salen negativo y para mí es bastante sospechoso”, señaló a través de la línea telefónica.

Durante todo el proceso judicial, la víctima ha tenido como vecino al supuesto agresor, quien vive a dos casas de la suya. Además, hasta la fecha no cuenta con las medidas de protección.

“He intentado vender la casa, pero nadie me compra, porque yo hecho mi casa con préstamos del banco. Quiero venderlo porque es feo estar en el lugar y verlo como si nada. Lo peor es que siempre se ha burlado, en las redes o en todo lugar”, cuenta la madre.

Para Mayra Ramirez, abogada de Promoción de Derechos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Ica, el argumento de la prenda íntima no fue el único estereotipo de género utilizado en la sentencia.

“Los magistrados se detienen en la conducta de la madre, si no llegaba a determinada hora, por qué no salió a buscarla, pero no se detienen analizar si estaban en aparente estado de ebriedad, sabiendo que la chica vivía a dos o tres casas de la víctima, por qué no la llevaron a su casa. Ese argumento que sí tiene un tinte machista, porque al hombre se lo permite todo, pero a la mujer, no. La mujer debió estar en su casa”, indicó.

Además, refirió que el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación. “Aquí se trata de un problema de mentes patriarcales, de prejuzgar a la víctima, una falta de aplicación de los marcos normativos que ya existen, pero es una cuestión de formación”.

Luego que el caso generó indignación en la población y varias instituciones se pronunciaron, en Ica, la Coordinadora de Derechos Humanos invitó al Ministerio Público, Corte Superior de Justicia y a la Dirincri a un curso intensivo de género. Hasta el momento, la Fiscalía ha aceptado.

