Los médicos explicaron a Rosa Peña que la herida, causante de la gravedad en el pie derecho del niño, proviene de un virus que se encuenta en la chacra donde el menor jugaba. | Fuente: Andina (Referencial)

Una madre de familia pidió urgente ayuda este domingo, a través del Rotafono, para salvar el pie derecho de su hijo, de seis años de edad, que no puede ser sometido a una operación quirúrgica en el Policlínico de Santa Rosa en Ica, donde le han garantizado una cama hospitalaria y la atención.

Sin embargo, Rosa Peña Cárdenas indicó a RPP que su hijo necesita un injerto de piel y otros implementos médicos que ella no puede cubrir para lograr la operación.

Los médicos le han explicaron que la herida, causante de la gravedad en el pie derecho del niño, proviene de un virus que se encuentra en la chacra donde el menor jugaba.

"Va a gangrenarse"

La mujer de escasos recursos económicos teme que en los próximos días el pie derecho de su hijo sea amputado y precisó que su niño presenta fiebre alta y que de la herida emana un olor fétido.

"Tiene mal el pie derecho, a punto de perderlo. Necesita un injerto urgente, no tengo como comprar materiales. 4 200 soles cuestan las medicinas, los hilados, todo lo que necesita. Ya lo he llevado a todos los centros y me dicen que ya no se puede esperar más porque va a gangrenarse", relató Rosa Peña Cárdenas.

La madre de familia solicitó ayuda al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para que el Minsa pueda ayudarle con la operación de urgencia en Ica.

Si alguna persona desea brindar alguna ayuda a Rosa Peña Cárdenas pueden comunicarse al teléfono: 932 455 471.

