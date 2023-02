La joven Hellen Ñañez vendía jabones en los exteriores del hospital, mientras esperaba noticias sobre su padre. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

Una muerte más por COVID-19 enluta a la familia Ñañez García, de Pisco (Ica), que ha perdido a catorce integrantes desde el inicio de la pandemia.

Hellen Ñañez Garcia, de 28 años, confirmó a RPP Noticias que su padre Guillermo Ñañez falleció el último fin de semana, luego de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital San Juan de Dios cerca de un mes.

Su tragedia comenzó el 13 de junio del 2020, cuando su tía falleció. De ahí, siguieron las muertes de sus tíos, primos y su abuelo. Incluso, ella misma pasó por un cuadro leve de la enfermedad.

Por ello, ha adquirido deudas por más de 100 mil soles debido a la compra de medicinas, recarga de balones de oxígeno, traslados de emergencia y gastos fúnebres. Ella vendía jabones en los exteriores del hospital, mientras aguardaba por información sobre su padre.

Donaciones

Unos días antes de la muerte de su padre, Hellen Ñañez logró comprar con el apoyo de donaciones un equipo portátil de diálisis.

Ella contó que en el hospital San Juan de Dios no pudieron ayudar a su padre, debido a que no contaban con esa máquina. Por eso, solicitó a las autoridades implementar todos los equipos necesarios para evitar trasladados al hospital regional de Ica, que no se da abasto.

El último sábado, un grupo de personas solidarias realizó una carapulcrada para recaudar fondos para el señor Guillermo Ñañez. Hellen contó que con las donaciones comprará medicinas para apoyar a los pacientes con COVID-19 en Pisco.

