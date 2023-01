Las carreteras están bloqueadas en Trujillo e Ica. | Fuente: RPP Noticias

El comandante general de la Policía, César Cervantes, se pronunció sobre la situación en Ica, exactamente en la Panamericana Sur, luego de que este lunes trabajadores agroindustriales bloquearan las vías a modo de protesta porque el Congreso no aprobó la nueva ley agraria.

En conversación con Ampliación de Noticias, Cervantes indicó que vienen desplegándose para así poder desbloquear estas vías y garantizar el libre tránsito.

"Nuestra presencia ha sido inmediata. No pueden tomar las vías de tránsito, no pueden perjudicar el traslado de personas de salud, de otro tipo de poblaciones vulnerables o el libre tránsito. No podemos permitir que el derecho de uno sea perjudicado de los demás. El libre tránsito tiene que estar garantizado", dijo.

Asimismo, señaló que durante el intento de desbloquear las vías, agentes de la policía resultaron heridos. "Lamentablemente en este caso las fuerzas del orden, en este caso la Policía Nacional, resultó herido el capitán Guillermo Ponce Nuñez y tres suboficiales", informó.

Las carreteras Panamericana Norte y Sur continúan bloqueadas por segundo día consecutivo por parte de trabajadores agroindustriales, que han adoptado esta medida de fuerza en rechazo a la no aprobación de una nueva Ley de Promoción Agraria por parte del Congreso.

En Trujillo, los trabajadores han bloqueado un tramo de la Panamericana Norte entre el distrito de Chao y el peaje de Virú, en la provincia de Virú.

Debido al bloqueo, cientos de vehículos de carga pesada y de pasajeros siguen varados en la carretera a la espera de pasar. Nuestro corresponsal en la zona indicó que los trabajadores permitieron ayer el paso de vehículos por el lapso de una hora. Sin embargo, aún quedan muchos varados.

