Hasta la distribuidora Ovasur en la provincia de Pisco, llegan decenas de vehículos de diferentes distritos de Lima, para buscar recargar balones de oxígeno. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrra

Solo sesenta balones diarios es la cantidad de recargas de oxígeno que brindará la distribuidora Ovasur, ubicada en el kilómetro 231 de la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Túpac Amaru, provincia de Pisco (región Ica), según informó a RPP Noticias uno de los representantes de la empresa que prefirió no identificarse.

Asimismo, dijo que para asegurarse de atender a personas que realmente necesitan el producto para cubrir un caso de gravedad del nuevo coronavirus, registran la placa del vehículo, DNI y receta del paciente que requiere del medicamento.

“Cuando están en la cola, anotamos la placa del vehículo, que tengan sus cilindros. Pedimos que tengan la receta médica y el DNI del paciente. Hay muchos que no tienen ni el nombre del paciente, no saben a qué hora llegan sus cilindros. Ellos son revendedores y no los anotamos”, detalló el encargado.

Debido a la escasez y alto costo del producto en la capital, desde la primera semana de febrero, llegan familiares de pacientes con la COVID-19 para recargar balones. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edwin Herrera

Llegan desde Lima por oxígeno

Este lunes, desde muy temprano, la distribuidora realizó una verificación de las personas que fueron empadronadas durante el fin de semana para recibir una recarga de oxígeno.

Son decenas de vehículos que continúan estacionados y haciendo fila para recargar sus balones con oxígeno. La mayoría de las unidades llegan de diversos distritos de Lima.

Debido a la escasez y alto costo del producto en la capital, desde la primera semana de febrero, familiares de pacientes con la COVID-19 llegan hasta la provincia de Pisco para conseguir oxígeno. También se ha registrado la llegada de personas de Huancavelica y Ayacucho.

