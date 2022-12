Nativos abandonan su comunidad por amenazas de traficantes de tierras en Puerto Inca, según su líder. | Fuente: Sernanp

Los integrantes de la comunidad nativa Austria del Siria, en la provincia de Puerto Inca (Huánuco), abandonaron sus tierras por las frecuentes amenazas de muerte que reciben de traficantes de tierras, alertó su líder Germán López.

En un informe, presentado ante diversas organizaciones internacionales en Perú, López contó que desde el 2012 el Gobierno Regional de Huánuco los dejó vulnerables al anular el reconocimiento de la comunidad nativa, lo que les quitó derechos sobre sus tierras.

"Preocupado por todas las comunidades, los dirigentes, por mi comunidad. Sinceramente, si mis hermanos salen, hay señores que, en el camino, los atropellan, los lapean, los secuestran. Eso es una gran preocupación en el Perú, más que todo en la región Huánuco", dijo.

El líder de la comunidad pidió apoyo a las autoridades, ya que las garantías para su vida no sirven para proteger a su familia. Además, reiteró que la única manera de ayudarlos es que se reconozca los derechos de la comunidad sobre sus tierras.

"Yo tengo que salir de repente de uno dos o tres días fuera de casa, dejar a mi familia. También, si los dejo, estoy preocupado por mi familia. Entonces, frente a eso, ¿qué puedo hacer?. Me he accidentando ahora y ya no puedo ni correr. Estoy en mi casa, porque no puedo caminar, pero sí estoy luchando, tengo que salir al frente de mis hermanos", señaló López.

Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, indicó que Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) y el Ministerio de Agricultura vulneran los derechos de los defensores ambientales impulsando la titulación de predios particulares en propiedades de las comunidades nativas.

Sin embargo, a través de un comunicado, Devida aclaró que "no financia intervenciones destinadas a implementar acciones de titulación de tierras, desde hace ya más de tres años. No obstante, de haberse financiado con anterioridad a los últimos tres años, la ejecución de esta actividad es de entera responsabilidad de las autoridades locales, quienes solicitaron el financiamiento",

Además, la entidad reiteró que "respeta a los pueblos indígenas y amazónicos, que desempeñan un papel fundamental en el cuidado y protección del ambiente, así como su organización y el concepto de nación de estos".

