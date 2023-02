Los médicos entregaron el Hospital de EsSalud a la Fiscalía de Huánuco. | Fuente: Cortesía

Ha pasado un mes desde que los médicos de Huánuco pidieron la instalación de un Hospital Blanco para atender pacientes COVID-19, pero no recibieron respuesta y hoy la situación llega a su peor momento. Enfermeras y médicos se unieron en un plantón y entregaron de manera simbólica los servicios hospitalarios a la Fiscalía.

“Le hemos comunicado al director que no hay condiciones para trabajar, no entra un paciente más, tiene que morir un paciente para que otro ingrese a una cama, a ese extremo hemos llegado, no hay camas, no hay ventiladores mecánicos, expresó Rosulo Narciso Abad.

El representante gremial encabezó una acción de protesta en los exteriores del Hospital de EsSalud en Huánuco y, con megáfono en mano, expresó la decisión ante los fiscales y asistentes.

Un fiscal constató que hay 100 pacientes hospitalizados y 20 en carpas y firmó el acta de acuerdos donde se pide un hospital de campaña y medicamentos porque no hay espacio para más pacientes.

“El día sábado han salido 10 médicos contagiados, entre ellos la decana del Colegio Médico, Darly Del Carpio, que es una cirujana. Ya suman 36 contagiados en EsSalud y, a nivel de región Huánuco son más de 65", sostuvo el presidente del cuerpo médico, Rosulo Narciso Abad.

Estos son parte de los acuerdos tomados por el personal de salud del hospital. | Fuente: Cortesía

En el Hospital de Contingencia y en el Hospital Integrado, ambos del Ministerio de Salud, la situación no varía. El gerente regional de Salud, Fernando Ramos, tuvo una reunión virtual con la viceministra de Salud Pública, Nancy Serpa, y los congresistas de esta región, la cual concluyó con la confirmación de la instalación de dos hospitales de campaña.

“Hemos recibido el compromiso de EsSalud para instalar dos hospitales blancos de 50 camas para Huánuco y para Tingo María y estarán operativos a más tardar en la primera semana de agosto, mientras que en nuestro Hospital de Contingencia aumentaremos de 18 a 30 camas de hospitalización y de 12 a 15 camas UCI”, sostuvo Ramos.

El funcionario confirmó que el aumento de pacientes con la COVID-19 les demanda 350 balones de oxígeno diarios y, de momento, gestionan la compra de 100 balones más para ayudar a sostener la rotación, mientras envían camiones a Lima para las recargas.

El gerente de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Mirosaki Ramírez, dijo que hoy concluyeron los trabajos de habilitación de conexiones de agua y desagüe para el nuevo centro de aislamiento temporal que funcionará en el Complejo Deportivo de Paucarbamba, con capacidad para 50 pacientes.

Pacientes son atendidos en los pasadizos del hospital. | Fuente: Cortesía

“Estamos en situación crítica y también nosotros tenemos 35 trabajadores contagiados que reciben tratamiento con un equipo de respuesta rápida de médicos y enfermeras que hemos contratado, pero nos preocupa que la población no esté cumpliendo las medidas preventivas, por ello desde mañana se realizarán operativos contra el trasporte informal y aquellos que no respetan los protocolos sanitarios”, afirmó el funcionario.

A la fecha, Huánuco suma 8 mil 506 casos positivos y 266 víctimas mortales de la COVID-19, según el reporte oficial de la Dirección Regional de Salud.

