La señora Doila Pacheco hizo un pedido de ayuda para que atiendan a su hija, Marisol, de apenas nueve años, que sufre de una extraña enfermedad.

A través del Rotafono, la mujer, natural de la ciudad de La Unión, en Huánuco, contó que hace un mes a su hija comenzó a hinchársele el rostro.

Ella, inicialmente, pensó que se trataba de paperas, pero la hinchazón fue creciendo y ahora tiene parte del pómulo comprometido, lo que le provoca a la menor fuertes dolores.

Pacheco dijo que acudió a la posta de su localidad y le recetaron pastillas, pero los días pasan y la hinchazón no baja.

“Mi hijita tiene infección en su carita. La he llevado a la posta. Le han dado pastilla y no le hace efecto. Mi hija está grave. Por favor, apóyenme. No hay ni carro para venir de aquí”, señaló.

Según contó, el hospital de la ciudad está colapsado con pacientes de la COVID-19, por lo que pidió que su hija sea trasladada a Lima para ser atendida.

