Más de cien bomberos esperaban ser inoculados contra la COVID-19 el pasado viernes.

"¿Qué hago yo? Si no quieren vacunar a mis bomberos", se pregunta Keller Hidalgo Pasquel, jefe de la XIV Comandancia Departamental de Bomberos de Huánuco. En la misma situación se encuentran los voluntarios de Pasco. Más de 200 bomberos, entre ambas regiones, a la espera de ser vacunados contra la COVID-19.

Debido al alto índice de contagios en en Huánuco, Hidalgo Pasquel señaló que podría cerrar la compañía si no inmunizan a los 198 voluntarios. Así lo dio a conocer, luego que se suspendiera el proceso programado para el viernes 7 de mayo.

"¿Qué hago yo? Si no quieren vacunar a mis bomberos, voy a tener que cerrar mi compañía, porque el índice de COVID-19 acá en la ciudad está bien alto. Nosotros no vivimos de esto, somos voluntarios. Lo único que pedimos es lo que dice la ley y lo que dice la reglamentación, entonces, nos sentimos burlados, indignados. Ya hemos comunicado esto a nuestras autoridades de Lima, lo único que he venido (a la Dirección Regional de Salud) a reiterarles", dijo.

Hidalgo informó que un día antes se reunió con el director de la Salud, Carlos Segovia, y los funcionarios del sector quienes le aseguraron llevar a cabo el proceso.

Por eso, convocó a sus colegas de Aucayacu y Tingo María; sin embargo, el mismo 7 de mayo recibió una llamada cancelando la vacunación con el argumento que era una orden de la Dirección general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa. Según Hidalgo, esa reunión fue la cuarta gestión para que sus 198 voluntarios sean vacunados. Por eso, cuestionó que la Diresa haya inmunizado primero a los integrantes de colegios profesionales.

Los bomberos de Pasco piden ser priorizados en la vacunación contra la COVID-19.

Pasco

De igual manera, los bomberos de la región Pasco piden ser priorizados en el proceso de vacunación. Jorge Raul López, comandante de la Compañía Salvadora Cosmopolita N° 17, indicó que 54 voluntarios están a la espera de ser inoculados.

"Si no hay este tipo de atención por parte del Ministerio de Salud, quizás vamos a estar impedidos de asistir a todas las emergencias que tenemos", precisó.

La autoridad entregó por segunda vez una solicitud a la Dirección Regional de Salud. Además, dijo que solo 17 bomberos accedieron a la vacuna por trabajar en el sector salud o brindar servicio en otras regiones.

López contó que desde el inicio de la pandemia el 70% de bomberos se contagiaron con el nuevo coronavirus, incluso un compañero estuvo internado en la región Huánuco.

