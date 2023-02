La región inició su campaña de vacunación para personas mayores de 60 años, el pasado 26 de abril. | Fuente: Cortesía

Huancavelica empezó a vacunar a personas mayores de 60 años, desde el pasado 26 de abril, como una estrategia para optimizar los recursos humanos y económicos de la región, señaló Juan Gómez, director regional de Salud.

La autoridad explicó que desde el inicio del proceso de inmunización contra la COVID-19 apostaron por vacunar al mismo tiempo a personas mayores de 60, 70 y 80 años, para economizar, ya que la región "no tiene un gran presupuesto". Además, se evitaría perder dosis por la falta de personas del grupo etario, como se ha reportado en otras regiones.

"Si yo voy hacer una primera campaña para mayores de 80 años, con el riesgo de que me sobre muchas vacunas, voy a desperdiciar vacunas, combustible, horas hombres. Si hago de 70 (años) para arriba, una segunda etapa, también es la misma inversión. Y de 60 para arriba, igual. Son tres veces que voy hacer inversión en horas hombres, dinero y oportunidades, porque se me pueden perder vacunas, si abro un frasco de diez dosis y como no hay más de esas edades, ¿qué hago con esa vacuna?”, precisó.

Gómez indicó que, a la par de implementación de los puntos de vacunación en las ciudades, están realizando visitas domiciliarias. "Con 60 años para arriba he usado todo, recursos humanos, horas hombres y el factor pérdida de vacunas es mínimo", dijo.

Para evitar pérdidas de las vacunas, el personal de salud reúne grupos de diez personas aptas y las inmuniza. | Fuente: Cortesía

Avance del 41.4% en el proceso de vacunación

Según el sistema de información de salud HIS MINSA, el proceso de vacunación en la región alcanzó al 41.74 % de adultos mayores de 60 años. Aunque en tres de las siete provincias, Huaytará, Castrovirreyna y Acobamba, hay un avance más lento.

Al respecto, Luis Esplana Paitan, director de la Red de Salud de Acobamba, señaló que muchos pobladores no quieren recibir su primera dosis por desconocimiento de sus beneficios. Por ello, para evitar pérdidas de las vacunas, reúnen grupos de diez personas aptas para las vacunas AstraZeneca y las aplican.

Además, el personal de salud de la provincia de Paucará se reunió con las autoridades comunales de Chopccas; sin embargo, en comunidades como Tinquerccasa aún se niegan a ser vacunados. Incluso firmaron un acta de rechazo.

Desde la Diresa han informado que tienen una estrategia comunicacional en quechua, que será difundido por medios radiales locales, para lograr el acercamiento con los pobladores de zonas rurales.

Tras ser vacunado, Ambrosio Rojas, de 68 años, pidió al personal acudir a su casa para inmunizar a su madre de 101 años. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Tania Torres

Madre e hijo vacunados

Debido a este proceso, una madre y su hijo fueron vacunados el mismo día. Fortunata Viuda de Rojas, de 101 años de edad, recibió su primera dosis de la vacuna en su domicilio, pues por su avanzada edad no puede caminar con normalidad.

Fue su hijo Ambrosio Rojas, de 68 años, quien, luego de ser inoculado en la Institución Educativa 36005 del distrito de Ascensión, solicitó al personal de salud acudir a su hogar.

Ambrosio dijo que su madre no sale de su casa y para protegerla todos los miembros de su hogar cumplen las medidas sanitarias. Por ello, hasta ahora ningún integrante de su familia se ha contagiado con el nuevo coronavirus.

