Microempresarios pidieron ayuda de algunas instituciones para realizar una limpieza general de su establecimiento ubicado en el distrito de Wanchaq. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani.

Más de 40 centros comerciales de Cusco buscan reabrir sus puertas. El anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, movilizó a los microempresarios quienes esperan el apoyo del Gobierno para lograr una atención adecuada durante la pandemia por la COVID-19.

Wilfredo Licona Segovia, presidente del Centro Comercial Confraternidad, contó a RPP Noticias que desde hace 2 meses busca asesoramiento para reabrir, al menos, 600 stands que son la principal fuente de ingreso económico para más de mil familias.

Mencionó haberse acercado al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y municipalidades para obtener, sin éxito, los protocolos a seguir para la reactivación de sus negocios. Asegura haber consultado con especialistas privados que cobran hasta 5 mil soles por asesoramiento.

“Nosotros no hemos recibido bonos ni canastas de víveres, la mayoría somos de clase media para abajo, no podemos esperar más, nuestras familias están angustiadas porque no tenemos qué comer”, explicó.

Otro pedido a las entidades del Estado es que los trabajadores sean sometidos a pruebas rápidas de la COVID-19, debido a no tener respuesta, optaron por buscar clínicas privadas que cobran entre 100 y 200 soles por persona.

“Nosotros no tenemos la capacidad económica que tienen las empresas grandes que siguen trabajando incluso durante la cuarentena, nosotros pedimos que nos apoyen… que no sean duros con nosotros, nosotros también comemos”, dijo el dirigente.

Wilfredo cuenta que a los 600 trabajadores del Centro Comercial Confraternidad se sumaron 800 del El Molino y 800 de El Paraíso. Otros trabajadores de establecimientos más pequeños, también buscan someterse a las pruebas para garantizar una atención adecuada a sus usuarios.

