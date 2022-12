Investigan a personal médico por muerte de madre de familia. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Noemy Mamani

El director de la Dirección Regional de Salud Cusco (DIRESA) Ludgardo Astorga Febres, responsabilizó a los familiares de Natividad Ramos Chaparro (40) por su muerte ocurrida ayer en una cabina de radio, donde denunció no haber sido atendida en el servicio de Emergencia del Hospital Regional.

“Se supone que si la señora estaba delicada, lo correcto es ir a un centro de salud donde me puedan atender y no ir a un medio de comunicación que no es un lugar para la atención de pacientes”, señaló el director.

Astorga Febres, aseguró que la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y las autoridades del Hospital Regional de Cusco, iniciaron un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido, por lo pronto mencionó que los encargados enviaron un informe preliminar.

“La señora llegó a las 6:50 aproximadamente, en Triaje le tomaron sus funciones vitales y luego para ser atendida tuvo que ir a caja y ella no era asegurada y fue catalogada como prioridad dos”, mencionó además que existe déficit de personal en el área de emergencias.

Natividad Ramos Chaparro, falleció la mañana de ayer, ella padecía de diabetes y se quejaba de fuertes malestares lo que motivó su llegada a emergencias del hospital cusqueño. Los familiares anunciaron el inicio de una denuncia por negligencia médica.

