Jean Paul Benavente señaló que, en reiteradas ocasiones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha demostrado que el 'aeropuerto verde' no ocasionará daños. | Fuente: Andina

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, cuestionó la admisión de una nueva demanda de amparo, que busca paralizar la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero por atentar el patrimonio cultural.

La autoridad regional pidió al Poder Judicial Cusco “no dejarse sorprender”. Según Benavente, el sustento para la construcción del terminal aéreo fue entregado en reiteradas ocasiones por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se indica que la obra no ocasionará daños.

"El MTC y el consorcio coreano expliquen al juez. Hay respuestas claras, acciones concretas de que se va habilitar un aeropuerto verde, que no va haber impacto patrimonial en el polígono donde se ha instalado. Creo que tenemos que decir en voz alta: no provoquen al pueblo de Cusco. Realmente como autoridad no nos vamos a responsabilizar de las consecuencias y nosotros firmemente vamos a seguir defendiendo el proyecto", dijo.

El gobernador regional adelantó que, los primeros días de marzo, la empresa elegida para la construcción de la obra entregará la carta fianza para la firma del contrato con el consorcio coreano, que brinda asistencia técnica para la ejecución de la obra.

Según la autoridad regional, no existe riesgo de paralización de la obra del aeropuerto internacional de Chinchero; sin embargo, dijo que las acciones legales asumidas podrían generar una nueva postergación.

En enero, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la Asociación Civil “Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente”, a fin de que el Estado paralice el proyecto ante la posible afectación en el patrimonio cultural y arqueológico de Cusco.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

EL PODER EN TUS MANOS

El candidato a la presidencia por Acción Popular fue entrevistado el 15 de febrero en Ampliación de Noticias. Le preguntaron, entre otras cosas, por el resultado de su respaldo en las primarias… ¿Será verdad lo que nos contestó, no solo a nosotros sino en otros programas?

Te sugerimos leer