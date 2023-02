La comandante Edith Espejo invoca a la población a mantenerse en casa y no salir innecesariamente a la calle. | Fuente: RPP Noticias

Con megáfono en mano la jefa de la comisaría de Cusco, comandante PNP Edith Espejo, invoca a los pobladores a no salir de casa y solo hacerlo si es necesario. También pide a la gente no aglomerarse y advierte que si alguien contagia con la COVID-19, no se debe culpar al gobierno.

Durante su caminata por las principales calles del centro de Cusco y parándose en medio de la pista, Espejo informa sobre el incremento de casos positivos y orienta sobre cómo usar las mascarillas para concientizar a las personas.

"Tenemos 33 casos diarios de personas infectadas. ¡Hasta cuándo vamos a ser inconscientes! Nuestro sistema de salud ha colapsado, los únicos responsables somos cada uno de nosotros", es parte del mensaje que diariamente da a los ciudadanos en la vía pública.

"Cuándo vamos a entender que la pandemia sigue creciendo y todo porque somos inconscientes. Guarden la distancia señores, es responsabilidad de usted si se enferma, no la del gobierno, no de las autoridades", agrega.

Edith Espejo es una de las pocas mujeres policías con el grado de comandante en el Perú y le dijo a RPP Noticias que desde su comisaría seguirá perifoneando.

"La provincia del Cusco es una de las que está en mayor riesgo, pero acá nos llama la atención, y hay que decirlo, la inconsciencia del propio ciudadano. Hemos tratado de llegar a los ciudadanos para que entiendan que el único lugar seguro que tienen ahora es su domicilio", asegura.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud Cusco hay 6 mil 481 casos confirmados y 111 fallecidos.

