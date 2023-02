Siete sitios arqueológicos de Cusco se reabrieron para el público, los visitantes ingresarán con previa reserva. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Los siete sitios arqueológicos más importantes de Cusco reabrieron sus puertas al turismo local durante la pandemia de la COVID-19. Para este fin, los responsables implementaron las medidas de bioseguridad.

Saqsayhuaman, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, Moray, Pikillacta y Tipón, recibirán gratuitamente a sus visitantes, locales y nacionales, quienes deberán reservar su ingreso mediante la página de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC).

El director de la DDCC, Fredy Escobar informó a RPP Noticias que los sitios reabrirán con menos del 50 por ciento del aforo permitido, además el recorrido durará una hora, para evitar la exposición de los ciudadanos.

“Se ha decidido que no haya ningún cobro, las personas que quieren ir con niños tomaremos las precauciones del caso y no les podemos negar (el ingreso), felizmente nuestros parques no son sitios cerrados”, mencionó.

Los recorridos serán diferenciados, en grupos pequeños que tendrán una hora para recorrer los sitios. El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad estará a cargo de personal de la Dirección de Cultura que acompañará a los visitantes.

“Los turistas ingresarán en grupos de 8, se les tomará la temperatura, lavado de manos, etc, se les proporciona todo ello…estas 8 personas deben estar distanciadas unas de otras en un metro de distancia. El guía hace el recorrido con ellos, solo hay un ingreso y una salida”, dijo.

Machu Picchu

Sobre Machu Picchu, Escobar reconoció que aún no existe una fecha fija para el reinicio de actividades turísticas, sin embargo señaló que esta decisión debe tomarse en conjunto, con la participación de todas las autoridades.

Además recalcó que la ciudadela inca ya cuenta con todos los protocolos de bioseguridad, implementados desde julio, cuando se anunció que reabriría tras la cuarentena.

La decisión definitiva, sobre el reinicio de actividades se tomará el próximo sábado en una reunión con los integrantes de la Unidad de Gestión de Machu Picchu, en la que participan, autoridades nacionales, regionales, locales y entidades dedicadas al rubro turístico.

Te sugerimos leer