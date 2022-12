El Gobierno anunció en abril la compra de más de 840 mil tablets para destinarlas a los estudiantes de la zona rural y urbana en situación de pobreza. | Fuente: Andina

Marco Q. un niño de 12 años de la región del Cusco solicitó este domingo al Poder Ejecutivo cumplir con la promesa de entregar tablets a estudiantes del país en situación de pobreza para poder realizar sus clases virtuales.

"Lo que pediría al Gobierno sería que cumpla lo que dijo de comprar tablets porque muchos niñas, niños y adolescentes no pueden hacer sus tareas. Por ejemplo en el lugar donde vivo hay poco internet", indicó en enlace telefónico en RPP Noticias con motivo del Día de la Niña y Niño.

El menor de edad, integrante de la Alianza Nacional de Líderes de Transformación (Analit), promovida por World Vision Perú, indicó que recibe sus clases y tareas a través de Whatsapp porque tiene problemas con la señal de televisión y radio.

Marco, de la región de Cusco, indicó que recibe sus tareas a través de Whatsapp. | Fuente: RPP

"Estoy muy triste porque no se aprende mucho ahora como con los maestros", señaló Marco y agregó que "antes mis maestros me enseñaban bien, ahora no enseñan demasiado".

Tras expresar que extraña a sus compañeros de clases en la comunidad de Casca, Marco también pidió que el Gobierno, junto con el Ministerio de Salud, pueda evaluar a los niños y adolescente que han sido contagiados con la COVID-19.

El Gobierno de Martín Vizcarra anunció en abril de este año la compra de más de 840 mil tablets para destinarlas a los estudiantes de la zona rural y urbana en situación de pobreza y garantizar la continuidad del servicio.

Sin embargo, la adquisición de los aparatos tecnológicos se canceló hace unas semanas debido a que la empresa proveedora incumplió con algunos términos del contrato. Ante esta situación, el Ministerio de Educación informó que inició una nueva contratación con la finalidad de adquirir los equipos.

