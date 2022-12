Diez empresas de transporte interprovincial dejan de operar en la región. | Fuente: Cortesía

Diez empresas de transporte interprovincial dejarán de operar en Cusco por la crisis económica debido a la pandemia, así lo manifestó el gerente del terminal terrestre, Ronald Caballero.

Caballero indicó que la mayoría de los empresarios se quedaron sin el presupuesto para poder mantener su flota, al personal y el pago de alquiler de los espacios en el terminal.

"No sé si han quebrado, pero van a cerrar la ruta Cusco. Eso a raíz de que la mayoría de las empresas están vendiendo sus unidades vehiulares, porque ya no es un egocio. Los espacios en el terminal cuestan entre cinco y siete mil soles, si no es más, y los dueños no han perdonado (sus deudas)", precisó.

La mayoría de empresas se habían esperanzado con el reinicio de sus actividades, el último 15 de julio; sin embargo, a las pocas semanas estás fueron suspendidas por la cuarentena focalizada en Cusco, según Caballero. Ante esta nueva situación, la mayoría de empresas de transporte interprovincial decidieron no continuar con sus servicios.

El gerente refirió que las empresas más grandes también están en dificultades, pues ante el reinicio de la fase tres de las actividades económicas volvieron a contratar a su personal poniéndolos en planilla y ahora están haciendo muchos esfuerzos para llegar al 30 de septiembre, fin de la cuarentena focalizada.

El terminal terrestre de Cusco albergaba a 69 empresas de transporte interprovincial, pero a la fecha solo 14 están operando. Se espera que cuando termine la cuarentena focalizada 30 empresas retornen a sus actividades.

Te sugerimos leer