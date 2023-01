Turistas se niegan a acatar cuarentena. | Fuente: RPP

Dieciseis turistas de procedencia europea fueron puestos en cuarentena en un hotel del Cusco, luego de que se detectaran síntomas del nuevo coronavirus en dos de ellos, quienes fueron sometidos a la prueba del hisopado.

La policía informó que los turistas no quieren acatar la cuarentena y pretenden continuar con su recorrido por la ciudad. Por ello, un grupo de efectivos policiales y equipo médico vigila su estancia dentro del hotel.

El grupo llegó de Puno y había realizado un tour por el Valle Sagrado de Cusco. El guía turístico del grupo notó que dos personas presentaban los síntomas del nuevo coronavirus y avisó a la policía y a las autoridades médicas.

Las muestras ya han sido enviadas a Lima y en un máximo de 48 a 72 horas se tendrían los resultados.

El nombre del hotel no fue revelado para no generar efectos negativos en la población y no perjudicar a los trabajadores y a la empresa.

Te sugerimos leer