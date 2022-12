Mujer de 50 años se encuentra estable luego de ser sometida a una cesárea para traer al mundo a sus dos hijos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hospital Regional Cusco

Una mujer de 50 años, que dio positivo a la COVID-19, se convirtió en madre por primera vez. El personal de salud del Hospital Regional de Cusco la ayudó a traer al mundo a dos niños, que no fueron contagiados con el nuevo coronavirus.

El médico Enrique Arana García, jefe del servicio COVID-19 del hospital cusqueño, contó que hubo dificultades en el parto. Los bebés nacieron prematuros, por lo que fueron internados en el área de Neonatologia con pronóstico favorable, en tanto su madre continuará aislada hasta superar la enfermedad.

"Fue una paciente con varios factores de riesgo y comorbilidad. Una señora de 50 años primigesta, embarazo gemelar y con complicaciones de placenta previa; sin embargo, hoy se recupera favorablemente, tanto de la cesárea como de la COVID-19", dijo.

La madre de familia, quien prefiere mantener su nombre en reserva, contó que durante su embarazo no presentó síntomas del nuevo coronavirus. "Me derivaron de San Gerónimo por un sangrado y porque no habían pruebas COVID-19 y cuando llegué aquí (Hospital Regional) salió positivo...A las personas que pasan por esto les digo que no tengan miedo", señaló.

El Hospital Regional de Cusco atendió hasta el momento 5 gestantes infectadas con la COVID-19, de las cuales 4 ya dieron a luz.

El médico Enrique Arana afirmó que se aplican los protocolos de seguridad para evitar contagios intrahospitalarios.

