La Villa EsSalud instalada para atender a pacientes con la COVID-19 no será recibida por EsSalud Cusco, porque presenta deficiencias que no han sido solucionadas; por ejemplo el sistema de calefacción no funciona.

Ante esta situación, las autoridades decidieron no dar la conformidad del servicio y pedirán el desmontaje de la infraestructura, además, solicitarán que se aplique la máxima penalidad a la empresa proveedora del servicio de alquiler, así lo manifestó el gerente de la Red Asistencial EsSalud Cusco, Moises Mendocilla.

El Funcionario indicó que la empresa proveedora no ha cumplido con el 100 por ciento de los términos de referencia, pese al plazo prudencial que se otorgó para subsanar las observaciones.

Mendocilla aclaró que la Red Asistencial EsSalud Cusco no ha pagado nada por el servicio, y que no han hecho uso del Centro de Aislamiento Temporal, inaugurado el 22 de septiembre por el Presidente Martin Vizcarra.

Médicos piden alquilar clínica

Luego que se confirmara la devolución de la Villa EsSalud, el personal médico solicitó que se alquilen nuevas áreas de atención para evitar perjuicios a pacientes con otras enfermedades.

El personal del hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco solicitó el alquiler de una clínica para la atención de pacientes con la COVID-19, a fin de permitir el tratamiento a usuarios con otros males.

El presidente del cuerpo médico, Rubén Huamaní Florez, informó a RPP que es urgente la habilitación de otro local de atención ante un posible rebrote del nuevo coronavirus.

El médico pidió a las autoridades que reconsideren el uso de espacios como hoteles o centros educativos para la atención de pacientes con la COVID-19 a fin de evitar la aglomeración de usuarios con otros males en el hospital de Essalud en Cusco.

